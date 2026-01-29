Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime

Lazio News
Romagnoli Lazio, Il futuro del centrale non è più un rebus: ecco l’idea del centrale biancoceleste. I dettagli
Il mercato invernale della Lazio si infiamma improvvisamente. Al centro della tempesta c’è Alessio Romagnoli: il leader della difesa biancoceleste avrebbe manifestato con forza la volontà di lasciare Roma immediatamente.
Le tappe della rottura
- L’offerta dal Qatar: Secondo l’esperto Nicolò Schira, Romagnoli ha chiesto ufficialmente la cessione per unirsi all’Al-Sadd. Il club qatariota (guidato da Roberto Mancini) sta spingendo per il centrale, che dal canto suo starebbe esercitando un forte pressing su Claudio Lotito per sbloccare l’affare.
- Il segnale da Formello: La tensione è arrivata al punto di non ritorno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore non si è allenato ieri. In assenza di comunicazioni ufficiali su infortuni, l’assenza viene interpretata come un chiaro segnale di rottura totale con l’ambiente.
- Esclusione per il Genoa: Salvo colpi di scena, Romagnoli non sarà convocato per la sfida di domani sera all’Olimpico contro il Genoa. La frattura appare ormai troppo profonda per essere ricomposta in tempi brevi.
Il futuro resta ancora incerto ma in casa biancoceleste sono settimane davvero di incertezza totale.
