Fiorentina, per il Venezia convocato il nipote di Romano Fogli

Dopo la scomparsa di Romano Fogli, un mese dopo il nipote è convocato dalla Fiorentina

Un mese fa ci salutava Romano Fogli, ora suo nipote Gabriele vivrà la sua prima esperienza in Serie A. Un momento che sarà indimenticabile per il baby portiere della Primavera Viola, che probabilmente avrebbe voluto vivere questo momento con suo nonno a fianco per ricevere consigli o anche solo per festeggiare insieme.

Oltre a lui c’è anche un altro giovane della Primavera che andrà a Venezia: l’attaccante Munteanu. Sarà il vice Vlahovic vista l’assenza di Kokorin.