Ronaldinho ancora nei guai: festino con modelle famose

Ronaldinho ancora nei guai con la giustizia: festino con modelle famose dopo l’arresto in Paraguay. Le ultime

Non finiscono le disavventure per Ronaldinho. Dopo essere stato arrestato sei mesi fa in Paraguay per detenzione di documenti falsi, l’ex stella brasiliana potrebbe nuovamente finire nei guai con la giustizia.

Come riportato dal quotidiano Hoy, Ronaldinho avrebbe organizzato un festino con la presenza di alcune modelle famose. Le autorità stanno svolgendo le indagini per accertare il reato.