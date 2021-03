Ronaldinho, l’allarme: «Problemi con l’alcol dopo morte della madre»

Alcuni amici di Ronaldinho avrebbero lanciato l’allarme per le condizioni dell’ex talento brasiliano

Ronaldinho non sta vivendo mesi facili, e non solo per l’arresto arrivato nel 2020 in Paraguay. Alcuni suoi amici, come riporta il quotidiano Exta, avrebbero lanciato l’allarme per i problemi con l’alcol dell’ex fuoriclasse brasiliano.

«Ogni giorno è una festa. Ronaldinho inizia a bere vodka, whisky, gin al mattino e smette di bere solo il giorno successivo. Non è qualcosa che capita solo di recente, ma abbiamo notato che è diventato sempre più frequente questo suo modo di agire dopo la morte di sua madre. Ronaldinho non ha cambiato le sue abitudini. Diversi amici di Rio sono andati da lui perché si sente molto solo in quel posto immenso dove vive. Fa grigliate, ma sta sempre distante. Lui ha un cuore enorme ed è sempre generoso con gli amici, ma non tutti lo aiutano e sono dei veri amici».