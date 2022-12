Marca su Ronaldo: «All’Al Nassr e in Arabia fino al 2030»

Il futuro di Cristiano Ronaldo pare essere già scritto, nonostante le negazioni degli ultimi periodi, secondo Marca andrà all’Al Nassr per due anni e mezzo

Alla fine del contratto resterà in Arabia Saudita come ambasciatore del calcio arabo per la candidatura ai Mondiali del 2030. Le cifre sono quelle dette nelle settimane scorse, ovvero 200 milioni a stagione e poi andranno a salire quando diventerà ambasciatore.