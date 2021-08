Ronaldo Manchester City, corsa contro il tempo: la richiesta della Juventus

Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo spinge per lasciare i bianconeri, per il Manchester City è una corso contro il tempo. E i bianconeri fanno il prezzo

Il tweet di Khalifah Bin Hamad Al Thani non ha trovato riscontri a Parigi, non dove non sembrano intenzionati a congiungere Cristiano Ronaldo a Messi al PSG. Alla Juventus non è arrivata alcuna offerta e Mendes non ha fatto sapere al club bianconero che il calciatore vuole andar via. Anche se CR7 proverà a farlo fino al 31 agosto. L’unica strada percorribile è il Manchester City.

Il tentativo per trovare un accordo c’è già stato, tuttavia il tempo è poco per imbastire una trattativa così complessa. Ronaldo al City andrebbe volentieri nonostante il passato allo United, resta qualche dubbio sulla convivenza con Guardiola. La Juve non si opporrebbe ma non chiederebbe meno di 29 milioni (la cifra che Ronaldo pesa a bilancio) La dirigenza dei citizens intanto insegue ancora Kane. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.