Ronaldo Manchester United, retroscena: la reazione dello spogliatoio

Ronaldo United, confessione di spogliatoio: lo ha già detto ai suoi compagni di squadra. Ecco l’indiscrezione

Il Sun ha intervistato una fonte anonima, che ha fatto queste dichiarazioni sull’arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

«I calciatori sono eccitatissimi dell’arrivo di Ronaldo. Questa storia gli ha dato una marcia in più e hanno molta più fiducia in loro stessi. Sia i giocatori che lo staff ora credono ciecamente di avere la squadra migliore del campionato e di poter vincere la Premier League questa stagione. Ronaldo ha anche parlato con Bruno Fernandes e gli ha detto di dire agli altri che devono vincere il campionato quest’anno. Che devono lavorare sodo e credere in se stessi. E i giocatori non hanno smesso di parlare di Ronaldo dal momento in cui è stato annunciato il suo ritorno. Non vedono l’ora di allenarsi e di giocare con lui. Per loro è come un Dio».

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24