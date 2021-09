Rudiger Juve: il difensore del Chelsea esce allo scoperto. Il punto

Rudiger Juve: il difensore del Chelsea esce allo scoperto sul suo futuro. Le novità legate al calciatore, accostato ai bianconeri

Ai microfoni di SID, Antonio Rudiger ha parlato del rinnovo con il Chelsea che continua a tardare. Le parole del difensore, accostato anche alla Juve.

«Il fatto che non ho rinnovato il mio contratto quando ero seduto in tribuna è sicuramente una cosa comprensibile e logica penso per tutti. Quando ho ricominciato a giocare regolarmente, volevo aspettare e vedere come si sarebbe sviluppata la stagione e tutto il resto. Come avevo già detto, dopo la lunga stagione di Champions League e l’Europeo, abbiamo avviato i primi colloqui non appena son tornato ad allenarmi per questa annata. Quindi questo è accaduto meno di due mesi fa. Per me questa sarà la decisione più importante della mia carriera professionale, quindi non mi affretterò a decidere. Personalmente non ho parlato con nessun altro club oltre al Chelsea».