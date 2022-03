Clamoroso Russia: si candida per ospitare gli Europei 2028 o 2032

Clamoroso Russia: si candida per ospitare gli Europei del 2028 e del 2032 nonostante il blocco di FIFA e UEFA

Clamoroso ma vero. La federcalcio della Russia, tramite un proprio delegato, ha presentato ufficialmente la propria candidatura per ospitare le prossime edizioni degli Europei, 2028 o 2032.

Questo nonostante la sua nazionale e le sue squadre di club siano state sospese dalle competizioni internazionali a causa della guerra in Ucraina. Per l’edizione del 2028 degli Europei hanno già avanzato la loro candidatura congiunta Regno Unito e Irlanda, mentre per il 2032 dovrebbe candidarsi l’Italia.