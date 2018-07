Dopo le visite mediche, il club partenopeo ha deciso di non procedere all’acquisto del terzino, ore 12.10

Il Napoli non prenderà il terzino senegalese Youssouf Sabaly, visitato ieri in Italia dal Napoli. non sono andate bene le segretissime visite mediche effettuate ieri da Youssouf Sabaly. Il laterale senegalese non è del tutto guarito dai problemi al ginocchio. Il responso dei controlli parla infatti di una necessità di un intervento chirurgico che lo terrebbe fuori per almeno 2-3 mesi. Troppi, per i partenopei, che hanno deciso così di non procedere all’acquisto del giocatore.

I partenopei tornano così su Arias, dove in forte pressing c’è anche l’Atletico Madrid desideroso di rimpiazzare il vuoto lasciato da Vrsaljko. Sulla sfondo attenzione a Matteo Darmian in odore di lasciare Manchester.

Il Napoli ha in pugno Sabaly. Il terzino ha svolto le visite mediche in gran segreto. Dall’esito dipenderà l’affare con il Bordeaux

Visite mediche in gran segreto per Sabaly. Il terzino senegalese classe 1993 non ha svolto i test medici presso Villa Stuart, come di consueto per i calciatori del Napoli, ma ha effettuato le visite specialistiche in un altro centro. Aurelio De Laurentiis ha scelto un nuovo centro per evitare gli occhi dei curiosi. Gli esami sono al vaglio dello staff medico del Napoli ma anche dal professor Mariani. Il giocatore è infortunato, ha un problema al ginocchio, e il Napoli vuole vederci chiaro. Dall’esito delle visite mediche dipenderà l’affare con il Bordeaux.

Una volta valutato il tutto, il club azzurro potrà poi decidere nelle prossime ore se completare l’operazione o se abbandonare l’affare. Il Bordeaux e il giocatore, abile a giocare a destra e a sinistra, attendono. L’alternativa principale rimane Santiago Arias del Psv ma sul colombiano si è inserito l’Atletico Madrid che deve acquistareun sostituto di Vrsaljko, ormai vicino all’Inter. Dall’arrivo del terzino dipenderà anche l’arrivo di un altro portiere in azzurro. Il Napoli vorrebbe Ochoa ma se il terzino sarà extracomunitario dovrà abbandonare la pista che porta al messicano. Le alternative sono Bardi e Gabriel.