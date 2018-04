Sabatini sulla Roma: «La sento ancora mia»

L’ex coordinatore tecnico di Suning e direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha parlato dell’Inter e della squadra giallorossa

Walter Sabatini, ex coordinatore tecnico di Suning e direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Nella mia strada ho incontrato tanti interisti, anche mentre ero a Roma, ed ho creduto di non riuscire ad assecondare i loro desideri. La mia è stata una scelta molto dolorosa, perché dal punto di vista professionale, l’Inter è il massimo. Io avevo intenzione di fare il mio calcio e qui non potevo farlo».

Sabatini ha continuato: «La Roma? La sento ancora mia, nove undicesimi della squadra li ho acquistati io. Li seguo con affetto e sono consapevole che potrebbero riuscire in un risultato leggendario, ci spero. Il futuro? Sono pronto a qualsiasi possibilità, senza calcio non vado avanti, è la mia priorità».