Sacchi: «Calhanoglu top 3 in Europa, che rimpianto per il Milan»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sulle prestazioni di Hakan Calhanoglu. I dettagli

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prestazioni di Hakan Calhanoglu con l’Inter.

PAROLE – «Sta facendo molto bene e, soprattutto, sta facendo tantissimo. Lo vedi in tutte le zone del campo: corre e fa correre i compagni. Parlando con il senno di poi, viene da dire di sì. Ma sono situazioni che nel calcio si verificano spesso. Io, ad esempio, nonostante me lo avessero proposto quando facevo il dirigente, non presi Andrea Pirlo. E dopo si è visto quello che è diventato. Al Milan Calhanoglu aveva già dimostrato di essere bravo: allora, però, faceva il trequartista, o al massimo la mezzala sinistra. Adesso è una cosa diversa, adesso è un uomo-squadra».

