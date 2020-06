L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato della ripresa del campionato, dopo la certezza che si riprenderà: le parole dell’ex tecnico

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della ripresa del campionato di Serie A. La sua opinione.

RIPRESA – «È giusto ripartire perché il calcio non è soltanto uno sport per gli italiani, ma un fatto sociale. Lo si vive tutti i giorni quindi riprendere a giocare può essere un segnale di ritorno alla normalità. Seconda cosa da sottolineare, alla quale tengo particolarmente: se si verificheranno problemi, per carità del Signore, fermiamoci. La salute è più importante di qualsiasi altra faccenda, con quella non si scherza e mi auguro che la traedia del Coronavirus, almeno questo lo abbia insegnato».

EQUILIBRI – «Si troveranno meglio quelle squadre che hanno una strategia e non soltanto una tattica. La tattica ti fa vivere alla giornata: se uno ti attacca in un modo tu predisponi la difesa per annullarlo. La strategia, invece, aiuta a migliorare le tue conoscenze, previene le difficoltà e te le fa superare perché ti dà gli strumenti per farlo. Purtroppo l’Italia è un Paese di grandi tattici e di pessimi strateghi».