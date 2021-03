Salah via dal Liverpool? Tentazione Juventus. Le ultime

Salah potrebbe lasciare il Liverpool e sarebbe tentato da un ritorno in Serie A con la maglia della Juventus. Le ultime

Sono tante le voci attorno all’attacco della Juventus e al futuro di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata. La dirigenza bianconera sta valutando le mosse per il prossimo mercato estivo, dove non è da escludere una rivoluzione nel reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo.

In caso di cessioni eccellenti, la Vecchia Signora potrebbe puntare sul ritorno in Italia di Mohamed Salah per la prossima stagione. L’ex Roma e Fiorentina – scrive il portale Todofichajes.com – sarebbe intenzionato a non rinnovare il contratto (in scadenza nel 2023) con il Liverpool e quindi destinato a lasciare i Reds di Jurgen Klopp. Salah sarebbe tentato da un’avventura alla Juve, in un campionato dove peraltro si è trovato bene prima del ritorno in Premier League.