Salernitana, alla ricerca del bomber: Dia in cima alla lista

La Salernitana di Iervolino vuole regalare un attaccante di spessore a Nicola, il nome in cima alla lista è quello di Dia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sull’attaccante del Villareal ci sarebbero altre squadra. Anche per questo il centravanti si sarebbe preso una settimana di tempo per decidere il suo futuro. Tra le alternative c’è sicuramente Piatek, altro bomber di lusso per i granata.