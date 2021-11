Salernitana Sampdoria, i convocati di D’Aversa: Yoshida alza bandiera bianca

L’allenatore della Sampdoria D’Aversa ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro la Salernitana

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Salernitana. Non ce la fa Yoshida che non parte quindi con la squadra.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella.