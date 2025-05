Salernitana, -2 alla sfida decisiva contro la Sampdoria: le ultime sul fronte dei granata

Salernitana, -2 alla sfida decisiva per la salvezza contro la Sampdoria: trasferta che vale la stagione dei campani: le ultime

La Salernitana si prepara a una sfida cruciale che potrebbe determinare buona parte della sua permanenza in Serie B. A pochi giorni dallo scontro diretto con la Sampdoria, che si giocherà a Marassi, la partita sembra avere un valore ben superiore rispetto a quanto suggerito dal blasone delle due squadre. Nonostante le rose a disposizione dei rispettivi tecnici, l’incontro si traduce in una vera e propria battaglia per evitare la retrocessione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 9 maggio alle 20:30, quando il Luigi Ferraris di Genova ospiterà una partita che si preannuncia molto combattuta, con il tutto esaurito già previsto. La Salernitana continua a prepararsi con determinazione, anche se non emergono particolari novità dalla seduta di allenamento di oggi.

COMUNICATO – «Seduta mattutina per la Salernitana allo stadio Arechi. Si avvicina la sfida esterna contro la Sampdoria, in programma venerdì 9 maggio alle 20:30 allo stadio Luigi Ferraris. Gli uomini guidati da mister Pasquale Marino hanno lavorato sul prato di casa svolgendo dapprima un’attivazione atletica e in seguito un lavoro essenzialmente tattico. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 10:30 al centro sportivo Mary Rosy».