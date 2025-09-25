Saliba Arsenal: accordo raggiunto, il difensore blinda il futuro e respinge il Real Madrid! Svelate le cifre - Calcio News 24

Saliba Arsenal: c’è l’accordo, il difensore blinda il futuro e respinge il Real Madrid. Un contratto da record per il francese dei Gunners, svelate le cifre

L’Arsenal ha finalmente concluso un nuovo accordo con William Saliba, e l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Questa estensione contrattuale mette fine alle speculazioni su un possibile trasferimento del difensore francese al Real Madrid, blindando uno dei pilastri della squadra di Mikel Arteta fino al 2030, quando il giocatore avrà 29 anni. Saliba, che ha atteso pazientemente la sua chance dopo una serie di prestiti, è ora un elemento insostituibile e tra i migliori difensori al mondo.



Saliba: dal limbo dei prestiti a pilastro insostituibile dell’Arsenal

Il percorso di William Saliba all’Arsenal è stato tutt’altro che lineare. Dopo essere stato acquistato, ha trascorso diverse stagioni in prestito, un periodo di attesa che ha testato la sua pazienza. Tuttavia, da quando ha avuto la sua opportunità a nord di Londra, il difensore 24enne si è affermato come uno dei più brillanti talenti globali nel suo ruolo. Con ben 139 presenze all’attivo, Saliba è diventato una delle prime scelte di Mikel Arteta, un vero e proprio “cornerstone” per il futuro dei Gunners, come confermato dalle fonti interne al club. La sua stabilità difensiva è stata cruciale nel garantire all’Arsenal uno dei migliori rendimenti difensivi in Premier League nelle ultime due stagioni.



Real Madrid sconfitto: la determinazione di Saliba e l’offerta “storica” dell’Arsenal

L’interesse del Real Madrid per Saliba non è mai stato un segreto, con continue voci di mercato alimentate anche dai media spagnoli. Tuttavia, la lealtà del giocatore francese nei confronti dell’Arsenal non è mai stata in discussione. Nonostante le lusinghe dei Blancos, la sua priorità è sempre stata quella di estendere il contratto con i Gunners. L’Arsenal, dal canto suo, ha dimostrato una determinazione ferrea nel voler trattenere il suo gioiello, tanto da essere disposto a “spingere i limiti della propria struttura salariale” per accontentarlo. Secondo il transfer insider Dean Jones, il nuovo accordo rende Saliba il calciatore più pagato nella storia del club, con uno stipendio che potrebbe raggiungere i 300.000 sterline a settimana.

Un contratto faraonico: Saliba si posiziona al top degli stipendi dell’Arsenal



L’entità del nuovo contratto testimonia l’importanza di Saliba per il progetto di Arteta. Attualmente con un ingaggio di 190.000 sterline a settimana, si prevede per lui un aumento minimo del 50%. Alcune fonti suggeriscono una cifra di 250.000 sterline, ma quelle più vicine alle trattative credono che lo stipendio finale sarà ancora più elevato, giustificato dal suo ruolo vitale per la squadra. Questa mossa non solo garantisce la permanenza di un difensore di livello mondiale, ma invia anche un messaggio chiaro al mercato: Saliba non è in vendita e l’Arsenal è pronto a fare sacrifici economici per mantenere i suoi talenti chiave.