Sampdoria, a D’Aversa servono i gol: idea Defrel per gennaio

Calciomercato Sampdoria: gli attaccanti blucerchiati segnano poco, ed ecco l’idea Defrel per gennaio

La Sampdoria ha fame di gol, ma l’attacco non ha ancora trovato continuità. L’assenza di metà degli attaccanti a disposizione (Manolo Gabbiadini, alle prese con il recupero dall’infortunio, ed Ernesto Torregrossa, ancora fuori condizione) ha scaricato tutta la responsabilità sulle spalle di Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo.

A quanto riporta Tuttosport, la dirigenza blucerchiata starebbe pensando già a come muoversi sul mercato per rafforzare l’organico e il nome più caldo sarebbe Gregoire Defrel. L’attaccante del Sassuolo, già seguito nella sessione estiva prima di virare su Caputo, accetterebbe di buon grado il ritorno a Genova complice il poco spazio che sta trovando in neroverde.

