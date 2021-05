Sampdoria, addio Ranieri: i motivi della scelta dell’allenatore

A fine stagione, Claudio Ranieri lascerà la Sampdoria: i motivi dell’addio dell’allenatore

Claudio Ranieri ha annunciato di voler lasciare la Sampdoria al termine della stagione. Le sensazioni della vigilia sono state confermate: il tecnico romano ha liquidato con un no definitivo il presidente Massimo Ferrero, arrivato a Genova nella giornata di ieri con l’obiettivo di convincere King Claudio a firmare.

Alla base dell’addio non ci sono questioni economiche, ma l’inesistenza di un progetto societario che fosse in grado di stimolare Ranieri a proseguire la sua avventura all’ombra della Lanterna. Nel frattempo, è iniziato il toto-allenatore per decidere chi raccoglierà l’eredità dell’ex Leicester.