Sampdoria-Atalanta è la partita di Audero: il motivo

Di Sampdoria e Atalanta è il solo Emil Audero ad aver giocato tutte le partite della propria squadra: il dato record

Sampdoria e Atalanta sono pronte a scendere in campo per la 24a giornata di campionato. Al netto di chi effettivamente sarà titolare per la partita c’è un giocatore che ha disputato tutte le gare della propria squadra.

Emil Audero è l’unico giocatore di Sampdoria-Atalanta ad aver giocato tutte le partite della propria squadra in questo campionato. Per gli orobici sarebbe potuto essere Duvan Zapata, ma non ci sarà.