Sampdoria, Audero: «Costretto ad operarmi, è straziante …»

Le parole di Emil Audero, portiere della Sampdoria, dopo l’infortunio che mette fine alla sua stagione. I dettagli

Emil Audero, tramite i suoi profili social, ha commentato la notizia relativa all’infortunio. Il portiere della Sampdoria dovrà infatti operarsi per un problema alla spalla.

PAROLE – «Ho aspettato e sperato fino all’ultimo ma purtroppo dopo gli esiti della visita odierna sono costretto a operarmi e finire qua la stagione. Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni per quest’ultima parte di stagione ma questo è anche il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque Forza Samp».