Sampdoria, Audero può lasciare: i possibili sostituti

Emil Audero potrebbe finire in mezzo a un’asta di mercato a fine stagione: il portiere ha gli occhi di diversi club puntati su di lui. La Sampdoria ha un’idea sul suo sostituto

Nelle ultime settimane il nome di Emil Audero, portiere della Sampdoria, è stato costantemente associato al Milan, per il post Donnarumma, e all’Inter, come secondo di prestigio da affiancare ad Handanovic giunto – probabilmente – all’ultima stagione in nerazzurro. E a questi due club potrebbero aggiungersene altri nei prossimi due mesi.

Come rivela il Secolo XIX, se il portiere blucerchiato dovesse essere ceduto nella prossima sessione di mercato, la Sampdoria sarebbe orientata sul dare un’occasione a Wladimiro Falcone che sta disputando un ottimo campionato al Cosenza in Serie B.