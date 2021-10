Sampdoria, Audero si ferma: D’Aversa riflette in vista dell’Udinese

La Sampdoria deve fare i conti con un piccolo problema ad Audero: D’Aversa riflette se schierarlo o meno con l’Udinese

Roberto D’Aversa potrebbe concedere un turno di riposo a Emil Audero. Se è vero che la seduta di scarico in piscina, effettuata al posto dell’allenamento con la squadra nella giornata di ieri, era programmata, è altrettanto vero che il portiere della Sampdoria ha patito un fastidio al polpaccio dal match contro la Juventus.

Il suo forfait però è tutto tranne che sicuro. D’Aversa farà il punto della situazione con Audero dopo gli allenamenti di questi due giorni. Il portiere oggi proverà a forzare sul campo assieme al preparatore Lorieri, come riporta Il Secolo XIX. Non dovesse farcela sarebbe una prima assoluta dato che Audero mai ha saltato una partita per un problema fisico.

