Sampdoria, Audero tra critiche e infortuni: ora rischia il posto

Dopo le recenti prestazioni e la botta alla mano, il posto di Audero alla Sampdoria sarebbe a rischio

Emil Audero, portiere della Sampdoria, è sempre nel mirino delle critiche di una parte dei tifosi. Il portiere alterna belle parate e decisioni di intervento interessanti a lacune che ne minano il rendimento. Roberto D’Aversa, considerando anche le non perfette condizioni fisiche, potrebbe decidere di concedergli un turno di stop.

Audero, nella giornata di ieri, non si è allenato con i compagni, nella scorsa partita ha recuperato una botta alla mano e alla spalla e per questo motivo potrebbe non scendere in campo contro il Torino. Si scalda Wladimiro Falcone, pronto a fare il suo esordio nel campionato 2021/22 di Serie A.

