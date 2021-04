Sampdoria, aumenta la concorrenza per Germain: la situazione

Calciomercato Sampdoria, si allunga la lista delle pretendenti a Valère Germain, attaccante in scadenza con il Marsiglia: sul giocatore ci sarebbero anche Bordeaux e Rennes

Non sarà semplice per la Sampdoria convincere Valère Germain, attaccante in scadenza di contratto con il Marsiglia, a trasferirsi a Genova. Sul giocatore francese, oltre ai già noti interessi di Genoa, Everton e Milan, ci sarebbero anche altre due squadre.

Secondo quando riferisce l’Equipe, infatti, Bordeaux e Rennes si sarebbero inserite nella corsa alla punta classe 1990. Comincia quindi a muoversi il calciomercato della Sampdoria.