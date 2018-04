Sampdoria, Bereszynski e Murru saltano la Juve

I convocati di Marco Giampaolo per Juventus-Sampdoria, match valido per la 32esima giornata di Serie A Tim 2017/2018 e in programma domenica alle 18 all’Allianz Stadium

Dopo il pareggio per 0-0 nel derby della Lanterna, la Sampdoria di Giampaolo è chiamata alla difficile trasferta dell’Allianz Stadium contro la capolista Juventus. L’allenatore dei blucerchiati ha diramato quest’oggi la lista dei convocati per la gara in programma domani alle 18. Assenti i terzini Bereszynski e Murru.

Questo l’elenco completo dei convocati: Portieri: Belec, Tozzo, Viviano; Difensori: Andersen, Ferrari, Regini, Sala, Silvestre, Strinic; Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre; Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata