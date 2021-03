Sampdoria, blindata la porta di Audero: il dato sulla prestazione difensiva

Emil Audero fa da spettatore in Sampdoria Torino: zero tiri nello specchio per i granata, porta inviolata per la terza volta in stagione

Emil Audero è stato quasi uno spettatore in Sampdoria-Torino, se escludiamo qualche intervento in chiusura e qualche parata tutto tranne che pericolosa. Routine, un allenamento un poco più intensivo per il portiere della Sampdoria che finalmente esce imbattuto dal campo.

È la terza volta in questa stagione che la squadra di Claudio Ranieri riesce a terminare il match senza subire gol. Il Torino non è mai stato pericoloso: zero tiri nello specchio su undici conclusioni, un dato che non succedeva dal 2008 per i granata. Sono state solo due le gare in cui la Sampdoria non ha subito conclusioni nello specchio, la prima contro la Lazio.