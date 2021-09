Sampdoria, cambiano le gerarchie a centrocampo: Adrien Silva ha convinto D’Aversa

Cambiano le gerarchie in casa Sampdoria per quanto riguarda il centrocampo. D’Aversa sarebbe rimasto colpito da Adrien Silva

Complice il problema alla schiena patito da Albin Ekdal, Adrien Silva è sceso in campo da titolare nel match contro l’Inter. Il centrocampista della Sampdoria ha immediatamente convinto Roberto D’Aversa con la prestazione offerta tra le mura del Ferraris che ora si apre un vero e proprio ballottaggio tra i due blucerchiati.

Al netto delle condizioni di Ekdal, che verranno valutate quotidianamente in vista del match contro l’Empoli, potrebbero anche cambiare le gerarchie interne alla Sampdoria. Adrien Silva, come riporta La Repubblica, è finalmente tornato a essere O Maestro, come lo chiamavano in Portogallo, ed è entrato fin da subito in sintonia con D’Aversa e con la sua idea di gioco.