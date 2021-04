Antonio Candreva convince tutti: i commenti dei quotidiani sportivi per la prestazione del centrocampista in Sampdoria Verona

Tris di sette per Antonio Candreva. La prestazione dell’esterno della Sampdoria ha convinto tutti i quotidiani sportivi che lo hanno voluto premiare. Il suo ingresso in campo, all’intervallo, ha cambiato il volto della squadra di Claudio Ranieri. Ottimi gli scambi con Keita Balde che aprono in due la difesa del Verona.

L’ex Inter sembra rinato nelle mani di Claudio Ranieri e la sua super prestazione contro il Verona lo conferma.

