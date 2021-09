Sampdoria, caos Dragusin: possibile naturalizzazione italiana

Radu Dragusin potrebbe scegliere la strada della naturalizzazione: lo conferma l’agente del difensore della Sampdoria in prestito dalla Juventus

La panchina con l’Under 21 rumena va stretta a Radu Dragusin. La polemica continua e a mettere altra legna sul fuoco è l’agente del difensore della Sampdoria in prestito dalla Juventus.

A quanto riporta la stampa rumena, Florin Manea, starebbe portando avanti l’idea che il difensore potrebbe ottenere la cittadinanza italiana e finire a giocare per l’Italia se la situazione attuale in Under 21 non dovesse cambiare.