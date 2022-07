Sampdoria, caso Thorsby: retroscena sulla cessione del norvegese

Calciomercato Sampdoria: sulla cessione di Thorsby all’Union Berlin ci sarebbe un retroscena legato al rinnovo di contratto

La cessione di Morten Thorsby in casa Sampdoria potrebbe avere qualcosa di non detto. Fino a l’altro ieri, come scritto da Il Secolo XIX, il padre-agente del centrocampista blucerchiato avrebbe fatto pressioni al club per fargli accettare l’offerta dello Union Berlino. Oggi lo scenario sarebbe mutato.

Il norvegese avrebbe accettato controvoglia l’offerta del club tedesco perché avrebbe preferito rinnovare con la Sampdoria. Sarebbero state decisive le forti pressioni della società per sistemare il bilancio con la sua cessione. E pure qualche lacrima è sfuggita al calciatore dopo aver salutato la squadra.

