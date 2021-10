Sampdoria, centrocampo povero per D’Aversa: i problemi in vista dell’Atalanta

In vista della partita contro l’Atalanta, l’allenatore della Sampdoria D’Aversa è alle prese con un centrocampo con diverse assenze

La Sampdoria ha iniziato a preparare da ieri pomeriggio la sfida all’Atalanta, partita in programma tra le mura del Ferraris mercoledì sera. Primo motivo di apprensione per Roberto D’Aversa, che sarà regolarmente in campo dopo aver scontato la squalifica, è il centrocampo ancora alle prese con ante defezioni. Unico lato positivo? Il ritorno di Morten Thorsby dalla squalifica.

Mentre Ronaldo Vieira e Mikkel Damsgaard sono ancora lontani dal recuperare dai rispetti infortuni, D’Aversa spera di avere buone notizie almeno da Albin Ekal. Mentre per Valerio Verre il rientro con l’Atalanta è quasi impossibile, lo svedese verrà valutato di seduta in seduta per capire se potrà tornare in panchina o sarà nuovamente fuori dai convocati.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24