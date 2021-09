Sampdoria, che numeri per Candreva: meglio di lui solo Totti e Pirlo

Antonio Candreva sta vivendo un grande inizio di stagione. E i suoi numeri sono secondi solo a quelli di Totti e Pirlo

Forse l’Inter lo sta rimpiangendo, vedendo i numeri che sta facendo registrare alla Sampdoria. Stiamo parlando di Antonio Candreva che in questo avvio di campionato si sta dimostrando il calciatore più in palla della compagine di Roberto D’Aversa. Gol, assist e numeri importanti e una continuità di rendimento eccezionale.

Numeri che si vanno a sommare ai record già raggiunti in carriera: sono 80 gli assist in Serie A realizzati, davanti a lui solo Andrea Pirlo (89, traguardo a portata) e Francesco Totti (141, difficilmente raggiungibile). In questa stagione di Serie A ha già messo a segno 18 tiri, 16 cross e ha concretizzato due assist e ben due gol.

