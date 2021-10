Sampdoria, da Iachini a Pirlo: i nomi in caso di esonero di D’Aversa

La Sampdoria stila la lista dei possibili sostituti di D’Aversa in caso di esonero

Sebbene l’esonero di Roberto D’Aversa non sia nell’aria è inevitabile che, con una sconfitta contro lo Spezia, si possa iniziare a pensare a chi potrebbe sostituirlo sulla panchina della Sampdoria. Il Secolo XIX ha redatto una lista di ipotetiche alternative.

Si parte da Beppe Iachini, la scelta più ovvia, per passare al ben più difficile Marco Giampaolo. Poi la triade Pirlo, in virtù dei buoni rapporti con la Juventus, Maran, a seguito degli ottimi rapporti tra Massimo Ferrero ed Enrico Preziosi, per finire a Di Biagio, sponsorizzato dall’amico Pocetta.

