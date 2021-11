Sampdoria, si ragiona sul futuro di D’Aversa: due possibili sostituti

Ferrero in serata deciderà se confermare la fiducia a D’Aversa o portare un nuovo allenatore alla Sampdoria

Il futuro di Roberto D’Aversa alla Sampdoria è in bilico dopo la sconfitta con il Bologna. In Serata il presidente Massimo Ferrero tornerà a Genova da Dubai e prenderà una decisione sul futuro come riporta gianlucadimarzio.com.

Il presidente blucerchiato, nel caso decidesse di esonerare D’Aversa, punterebbe sul ritorno alla Sampdoria di Marco Giampaolo. Se l’ex Torino dovesse rifiutare, allora il nome in cima alla lista sarebbe quello di Iachini.