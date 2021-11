Sampdoria, indiscrezione su Ferrero: a Dubai per un reality show

Il presidente della Sampdoria Ferrero si troverebbe a Dubai per girare alcune puntate di un reality show

Massimo Ferrero, assente sia per la partita contro il Torino che quella casalinga contro il Bologna, tornerà oggi da Dubai. Il numero uno doriano si è intrattenuto lì tutta la settimana per impegni di lavoro, ma non solo.

A quanto riporta Il Secolo XIX, dagli ambienti televisivi filtrerebbe l’indiscrezione che Ferrero si sia recato a Dubai, a pagamento, per registrare alcune puntate del programma Pechino Express, reality itinerante che andrà in onda tra gennaio e febbraio 2022.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24