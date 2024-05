Inter, Ausilio: «Rinnovo Lautaro? La verità è QUESTA, su Gudmundsson e Lukaku…»

Le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, sul prossimo calciomercato dei nerazzurri. I dettagli

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato in una diretta Instagram con a Fabrizio Biasin del futuro dei nerazzurri.

GUDMUNDSSON – «È un giocatore di qualità che piace all’Inter e soprattutto al Genoa. Piace anche ad altre squadre, noi in questo momento in quel reparto siamo a posto così. Abbiamo Arnautovic che è sotto contratto, dobbiamo fare delle valutazioni su Sanchez che anche se è sotto contratto non vuol dire che parta. C’è Carboni al Monza, Pio Esposito allo Spezia, Sebastiano Esposito, c’è Satriano. Dopo valuteremo tutto».

SU LUKAKU – «Non vorrei tornarci, è stata veramente una cosa veloce. la telefonata c’è stata, anche i segnali diversi che dava il ragazzo. Quando ho capito cosa stava succedendo, ho preferito chiuderla lì. È stata una telefonata civilissima. L’unica cosa hce ha davvero modificato le strategia, è stata la scelta su Dzeko. Avevamo deciso nel corso della stagione di continuare, si toglievano spazio a vicenda. Se non avessi avuto quel problema con Lukaku avremmo allungato il contratto di Dzeko e Thuram sarebbe arrivato lo stesso».

RINNOVO LAUTARO – «La situazione è normale che ci sono in tutte le società. Naturalmente a livello economico sposta qualcosa, quando si parla di questi contratti a tutte le società serve tempo. C’è la volontà del club di tenerlo per tanti anni, la volontà del calciatore è la stessa e lo ha detto in tutti i modi. È normale che dal punto di vista economico bisogna trovare un equilibrio che oggi stiamo ancora cercando. Non c’è nessuna fretta, non cambia i programmi dell’Inter e del giocatore che vuole restare qui».

CONTINUA A LEGGERE SU INTER NEWS 24