Roma, Svilar: «SORPRESO da me stesso, De Rossi mi chiede QUESTO»

Le parole di Mile Svilar, portiere della Roma, in conferenza stampa in vista della semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen

Mile Svilar ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Europa League della Roma contro il Bayer Leverkusen.

PAROLE – «Non me lo aspettavo dopo tanti mesi che non giocavo tanto. Però io faccio il mio lavoro come tutti e ora sta andando bene. Domani vogliamo fare una grande partita come squadra, tutti insieme. Il momento è arrivato anche grazie il mister. Sono felice ma non penso solo alle prestazioni individuali. Voglio vincere come squadra e questo dobbiamo fare. il mister mi chiede di giocare in un modo e io lo faccio. Sto rivedendo le partite e io devo ancora migliorare nell’impostazione da dietro. Si migliora con gli allenamenti. Penso che stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a migliorare».