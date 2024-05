Olly Sampdoria: «Playoff? Per quanto passato dal club è un mezzo miracolo»

Federico Olivieri, in arte Olly, ha rilasciato un’intervista per l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per la sua Sampdoria

NELLA PLAYLIST DELLA SAMPDORIA – «E di questo li ringrazio di cuore. Perché io vedo solo la Samp. C’è una tifoseria che ha gran cuore, una squadra giovane che dagli incubi si è ritrovata a pensare ai playoff. Se non dovesse succedere succederà. Conosco Esposito, uno che gioca ogni partita come una finale, Yepes e Stankovic. E li apprezzo tanto. Domenica compio gli anni e sarò allo stadio in mezzo alla gente. Come sempre. Questa Samp, per quello che ha passato, è un mezzo miracolo».

IN PORTA AL FANTA? – «Per forza Audero, uno della Samp… Ha giocato poco e fa il secondo. ma per me è imprescindibile ed è fortissimo».

