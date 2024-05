Calciomercato Inter, pronto un RITORNO di fiamma per quel giocatore. Marotta pronto al COLPO

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Armando Broja del Chelsea? Il club inglese mette in vendita l’albanese. Tutti i dettagli

Potrebbe tornare di moda il nome di un importante attaccante per il calciomercato Inter della prossima estate. Si tratta di Armando Broja, attaccante che il Chelsea, come riferito da Fabrizio Romano, ha deciso di mettere in vendita:

PAROLE – «Chelsea e Armando Broja stanno pianificando di separarsi quest’estate. Trasferimento definitivo previsto non appena tornerà dal prestito al Fulham. L’attaccante numero uno albanese è sulla lista di diversi club in Europa e Premier League, che lo vedono come opzione principale».