Sampdoria, D’Aversa prova a sorprendere l’Atalanta: cambio modulo in vista

Per la partita contro l’Atalanta, l’allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa prova la mossa a sorpresa

Mercoledì sera andrà in scena Sampdoria-Atalanta e il tempo per le valutazioni si sta riducendo rapidamente, obbligando i tecnici a sciogliere ogni dubbio anche in relazione alla partita del prossimo weekend. Lo sta facendo Roberto D’Aversa, che conosce l’importanza della sfida dopo aver conquistato la prima vittoria casalinga in campionato.

Considerando la squalifica di Bartosz Bereszynski e gli infortunati Ronaldo Vieira, Albin Ekdal e Valerio Verre, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un 4-3-3. Sulla destra non ci sarà Alex Ferrari ma Radu Dragusin, a centrocampo rientrerà Morten Thorsby e in attacco verranno riproposti Manolo Gabbiadini e Antonio Candreva (a piedi invertiti) in supporto di Fabio Quagliarella.

