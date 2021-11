Sampdoria: buone notizie per D’Aversa, si rivede Quagliarella

Si è rivisto al Mugnaini Quagliarella, che potrà tornare man mano a disposizione della Sampdoria e di D’Aversa

Buone notizie per Roberto D’Aversa, che oggi sul campo dall’allenamento della Sampdoria è tornato a vedersi Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato sta rientrando dall’infortunio.

REPORT – «Continua al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria nella settimana di sosta del campionato. Senza i nazionali Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Radu Dragusin, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Maya Yoshida, Roberto D’Aversa ha diretto una seduta mattutina in due fasi. Nella prima lavori per lo sviluppo della forza in palestra e sul campo; nella seconda trasformazione sotto forma di esercitazione tecnica. A proposito di singoli primo test in gruppo per Fabio Quagliarella; personalizzato per Emil Audero (programmato) e Julian Chabot (contusione al tendine d’Achille rimediata ieri)».