Sampdoria, D’Aversa ritrova Gabbiadini: subito titolare contro il Cagliari

Manolo Gabbiadini ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a tornare subito in campo da titolare in Cagliari-Sampdoria

Roberto D’Aversa ritrova finalmente Manolo Gabbiadini a disposizione. Il tecnico della Sampdoria, come rivela Tuttosport, sembra intenzionato a schierare l’ex Southampton dal primo minuto contro il Cagliari.

A questo punto uno tra Fabio Quagliarella e Francesco Caputo dovrebbe restare necessariamente fuori dall’undici titolare. Gabbiadini garantisce anche duttilità, al contrario degli altri due attaccanti che sono esclusivamente due punte centrali: il classe ’91 è infatti anche in grado di giocare come esterno offensivo. Con lui in campo D’Aversa può passare in ogni occasione dal 4-4-2 al 4-2-3-1 e viceversa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24