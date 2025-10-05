Sampdoria Pescara: sfida decisiva per il futuro di Donati e l’ombra di De Rossi

Sampdoria Pescara, non solo classifica: Donati all’ultima chance, De Rossi suggestione concreta

Mancano poche ore al calcio d’inizio della settima giornata di Serie B, con la Sampdoria pronta ad affrontare il Pescara allo stadio Luigi Ferraris di Genova (ore 17:15). Non si tratta di una semplice partita di campionato: per i blucerchiati e per il loro allenatore Massimo Donati, ex centrocampista con esperienze in Serie A e in Scozia, la sfida rappresenta un vero crocevia stagionale.

Donati a rischio esonero

Il tecnico veneto, arrivato sulla panchina doriana con l’obiettivo di riportare entusiasmo e risultati, sta vivendo un avvio di stagione complicato. Le prestazioni altalenanti e i punti raccolti ben al di sotto delle aspettative hanno acceso un campanello d’allarme. La gara contro il Pescara, formazione allenata da un gruppo giovane e dinamico, diventa così fondamentale: solo una vittoria convincente potrebbe allontanare lo spettro dell’esonero.

La pressione è altissima. La tifoseria chiede una reazione immediata, mentre la dirigenza ha già iniziato a valutare possibili alternative. In caso di nuovo passo falso, la posizione di Donati potrebbe diventare difficilmente difendibile.

De Rossi possibile successore

A rendere l’atmosfera ancora più incandescente sono le voci sul possibile arrivo di Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, campione del mondo 2006 e simbolo del centrocampo giallorosso per oltre un decennio, ha recentemente rescisso il contratto che lo legava al club capitolino, segnale della sua volontà di intraprendere una nuova avventura in panchina.

Secondo indiscrezioni riportate da Il Secolo XIX, il direttore sportivo Andrea Mancini, figlio dell’ex CT azzurro Roberto, potrebbe giocare un ruolo decisivo nella scelta del nuovo allenatore. L’amicizia che lo lega a De Rossi rappresenterebbe infatti un fattore chiave per superare gli ostacoli economici che in passato avevano frenato la trattativa.

Una partita che vale doppio

Sampdoria-Pescara non è dunque solo una sfida di classifica, ma un match che potrebbe segnare il futuro immediato della panchina blucerchiata. Per Donati si tratta di un vero e proprio esame senza appello, mentre per De Rossi potrebbe aprirsi la porta di una nuova carriera da allenatore.

Il Ferraris si prepara così a vivere una serata di grande tensione e attesa, con i tifosi pronti a sostenere la squadra ma anche a giudicare il destino del proprio tecnico.