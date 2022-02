Sampdoria, è un nuovo Quagliarella. E quel feeling con Giampaolo...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giampaolo e Quagliarella hanno un feeling particolare. Il duo pronto a regalare nuove gioie ai tifosi della Sampdoria

Che scorra un feeling particolare tra Marco Giampaolo e Fabio Quagliarella è cosa nota. I due hanno un passato importante assieme, nel triennio alla Sampdoria, ma non solo. Alla presentazione del film sul capitano blucerchiato, Giampaolo inviò un bellissimo messaggio all’attaccante. E Quagliarella non ha mai nascosto che il tecnico di Giulianova ha sempre saputo toccare i tasti giusti per farlo rendere al meglio.

I numeri confermano quest’ottima relazione: 62 gol in Serie A in 144 gare di Quagliarella con Giampaolo allenatore, uno ogni 2,3 partite. 118 i gol in A in 378 gare con altri allenatori, uno ogni 3,2 gare. 111 le gare in A con la Sampdoria per il capitano blucerchiato e Giampaolo: 59 gol, 1,88 a partita. 388 i punti fatti da Giampaolo in Serie A in 336 partite con una media di 1,15 a partita. 187 i punti fatti da Giampaolo con Quagliarella in campo in 144 gare. Infine cinque i campionati vissuti insieme dai due tra Ascoli e Sampdoria, come riporta Il Secolo XIX.