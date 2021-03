Sampdoria, ecco i due dubbi di Ranieri verso il Bologna

Bologna Sampdoria, Ranieri ha due grandi dubbi: uno in difesa e uno in attacco in vista del match contro i rossoblù di Mihajlovic

Claudio Ranieri ha due grandi dubbi in vista del match Sampdoria-Bologna, in programma domenica alle ore 12.30 tra le mura dello stadio Dall’Ara. Il primo dubbio è difensivo e non è una questione da poco: la squalifica di Omar Colley è una tegola importante per la Sampdoria, dato che – nelle ultime prestazioni – il gambiano ha fatto la differenza. Difesa a tre come nel secondo tempo contro il Cagliari o a quattro come all’inizio?

Per rispondere a questo quesito va analizzata la posizione di Tommaso Augello: il terzino sembra aver recuperato dall’infiammazione, ma la difesa a tre potrebbe permettergli di riposare almeno un turno. Il secondo dubbio è davanti: chi mettere in campo dal primo minuto tra Keita Balde, Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella, Gaston Ramirez e Valerio Verre? Tutto dipenderà dal modulo in caso di un 4-4-1-1 o di un 3-4-1-2 (o 4-3-1-2) Ramirez e Verre potrebbero essere avvantaggiati, con tutte le altre opzioni che prevedono l’assenza del trequartista i più gettonati paiono Gabbiadini e il capitano.