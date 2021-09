Sampdoria, emergenza a centrocampo contro il Napoli? La situazione

Sampdoria Napoli, problemi a centrocampo per D’Aversa: due blucerchiati a rischio forfait per la quinta giornata di Serie A

Nemmeno il tempo per rifiatare che giovedì la Sampdoria torna in campo. Il campionato mette davanti ai blucerchiati il Napoli di Luciano Spalletti, che questa sera affronterà l’Udinese per chiudere la quarta giornata di Serie A. La Sampdoria, la cui ripresa è fissata per oggi, studierà attentamente gli avversari.

Per Roberto D’Aversa ci sono due situazioni da monitorare: Morten Thorsby, che ha rimediato una forte contusione nella parte alta della coscia sinistra, e Adrien Silva, che ha patito un colpo al ginocchio sinistro. Tra i due quello che desta più apprensione è il norvegese, oggi il responso degli esami specifici.

