Sampdoria, Ferrero chiama la squadra dopo il derby

Massimo Ferrero ha saltato il primo derby della sua gestione per un’importante questione di affari all’estero. Il patron della Sampdoria ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra blucerchiata, complimentandosi per il pareggio conquistato contro il Genoa.

Come riportato dal Secolo XIX, il numero uno doriano è stato rappresentato sugli spalti del Ferraris dal consigliere Profiti, il presidente del consiglio sindacale Pollio, la responsabile di Casa Samp e il suo autista romano.