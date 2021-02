Sampdoria, Ferrero deve decidere il futuro di Osti, Pecini e Ranieri

Alla Sampdoria, ma come per la metà delle altre squadre di Serie A relativamente tranquille in classifica, è tempo di riflessioni: ballano Osti, Pecini e Ranieri

Che il rinnovo di Claudio Ranieri sarà uno degli argomenti più spinosi non appena raggiunti di 40 punti validi per la salvezza è cosa nota. Che la Sampdoria ci riesca a stretto giro o che le servano un po’ più di tempo, è quello il confine prima del quale non si discuterà nulla tra il tecnico doriano e Massimo Ferrero.

La partita con il tecnico doriano si giocherà sull’ingaggio, ma potrebbe non essere l’unico nome caldo in casa Sampdoria. Il mercato dei dirigenti, come riporta il Secolo XIX, potrebbe anche far finire nel calderone delle trattative il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting blucerchiato Riccardo Pecini.